Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

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Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи. Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека - военнослужащие Вооруженных сил, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим.
В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон: 8-800-100-1886.