Путину доложили об исчезновении с радаров самолета Ту-154

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проинформирован об исчезновении с радаров самолета Ту-154, вылетевшего из Сочи.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президенту доложено об исчезновении самолета с радаров", - сказал он. "Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы", - добавил Песков.

Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что на борту пропавшего самолета находились представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Исчезновение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий