Путину доложили об исчезновении с радаров самолета Ту-154

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проинформирован об исчезновении с радаров самолета Ту-154, вылетевшего из Сочи.
Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президенту доложено об исчезновении самолета с радаров", - сказал он. "Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы", - добавил Песков.
Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что на борту пропавшего самолета находились представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Исчезновение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий