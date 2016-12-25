Источник: самолет Ту-154 МО упал в Черное море

Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о жертвах катастрофы Ту-154Спорт 25 декабря, 11:38
Игры 13-го тура чемпионата России по волейболу начнутся с минуты молчанияСпорт 25 декабря, 11:33
Глава СПЧ считает ужасной трагедию с самолетом Ту-154Происшествия 25 декабря, 11:30
Биатлонист Малышко выиграл спринт на "Ижевской винтовке"Спорт 25 декабря, 11:30
Ансамбль имени Александрова. ДосьеБиографии и справки 25 декабря, 11:23
Собянин: уходящий год был удачным для МосквыОбщество 25 декабря, 11:22
Катастрофы самолетов Ту-154 с 2000 года. ДосьеБиографии и справки 25 декабря, 11:15
Матч КХЛ ЦСКА - "Локомотив" начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофыСпорт 25 декабря, 11:08
Команда Поветкина может начать разбирательство с VADAСпорт 25 декабря, 11:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.
"По предварительным данным, он упал в Черное море", - сказал источник.
По словам собеседника агентства, фрагменты и шасси Ту-154 обнаружены в 6 км от берега.
"В 6 км от берега найдены фрагменты самолета и стойка шасси, а также маслянистое пятно", - сказал источник.
По его словам, они были обнаружены в ходе обследования акватории сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам. "В настоящее время на место следуют поисковые группы, людей пока обнаружить не удалось", - сообщил источник.
По данным Минобороны, лайнер пропал с радаров в воскресенье в 05:40 мск, вскоре после вылета из Сочи. На борту самолета находится в общей сложности 91 человек, в том числе 83 пассажира - военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. О ситуации с пропажей Ту-154 проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах.