Источник: самолет Ту-154 МО упал в Черное море

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, он упал в Черное море", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, фрагменты и шасси Ту-154 обнаружены в 6 км от берега.

"В 6 км от берега найдены фрагменты самолета и стойка шасси, а также маслянистое пятно", - сказал источник.

По его словам, они были обнаружены в ходе обследования акватории сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам. "В настоящее время на место следуют поисковые группы, людей пока обнаружить не удалось", - сообщил источник.

По данным Минобороны, лайнер пропал с радаров в воскресенье в 05:40 мск, вскоре после вылета из Сочи. На борту самолета находится в общей сложности 91 человек, в том числе 83 пассажира - военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. О ситуации с пропажей Ту-154 проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах.