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В Москве таксист ограбил пассажира, избив его обухом топора

Происшествия
25 декабря, 9:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, принимаются меры для установления и задержания злоумышленника
Материал из 1 страницы
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Полиция ищет водителя такси, который на юго-востоке Москвы ограбил пассажира, избив его обухом топора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Как рассказали в главке, накануне в полицию обратился мужчина, который заявил, что ехал в районе Выхино - Жулебино в такси желтого цвета в состоянии алкогольного опьянения. "На улице Привольная водитель остановился и нанес ему многочисленные удары предметом, похожим на топор, похитил портмоне с 20 тыс. рублей и документами, после чего высадил его и скрылся", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, принимаются меры для установления и задержания злоумышленника.

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