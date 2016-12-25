СМИ: на борту пропавшего Ту-154 могли быть журналисты Первого канала и "Звезды"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. На борту пропавшего в районе города Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 могли находиться журналисты Первого канала и телеканала "Звезда". Об этом сообщил корреспондент "России 24" в эфире телеканала.

"На борту находились артисты ансамбля имени Александрова и журналисты, предварительно, Первого канала и "Звезды", - сообщил репортер в эфире телеканала.

"По предварительной информации, борт совершал маневр над Черным морем и упал", - добавил корреспондент.

Ранее в Минобороны подтвердили факт исчезновения самолета.

Лайнер Ту-154 пропал с радаров в воскресенье в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 83 пассажира и восемь членов экипажа. О ситуации с пропажей Ту-154 проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах.

Исчезновение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий