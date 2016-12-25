Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МЧС сообщили об обнаружении предполагаемого места падения Ту-154

Происшествия
25 декабря, 9:19 дата обновления: 25 декабря, 9:22 UTC+3
В Южном региональном центре МЧС заявили, что , что в акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров
Материал из 1 страницы
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) обнаружили предполагаемое место падения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

"В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также
Источник: самолет Ту-154 МО упал в Черное море

В ЮРЦ уточнили, что сотрудники ГИМС были направлены по предполагаемому маршруту самолета, который вылетел из Сочи в Латакию и летел над Черным морем. В ходе обследования были найдены и пятно, и фрагменты лайнера.

"Глубина в районе маслянистого пятна составляет 100-150 метров", - сообщили в МЧС.

В поисковой операции задействованы три вертолета МЧС, с которых могут десантироваться спасатели и водолазы.

По данным Минобороны, лайнер пропал с радаров в воскресенье в 05:40 мск, вскоре после вылета из Сочи. На борту самолета находится в общей сложности 91 человек, в том числе 83 пассажира - военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. 

Исчезновение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
3
Доктор Лиза числится в списках пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154
4
На месте крушения Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело погибшего
5
Обнаружены тела четырех погибших на месте крушения Ту-154 в Сочи
6
Польская община на Украине потребовала от Киева автономии для Львовской области
7
Катастрофы самолетов Ту-154 с 2000 года. Досье
Темы дня
Реклама