В МЧС сообщили об обнаружении предполагаемого места падения Ту-154

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) обнаружили предполагаемое место падения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.
"В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета", - сказал собеседник агентства.
В ЮРЦ уточнили, что сотрудники ГИМС были направлены по предполагаемому маршруту самолета, который вылетел из Сочи в Латакию и летел над Черным морем. В ходе обследования были найдены и пятно, и фрагменты лайнера.
"Глубина в районе маслянистого пятна составляет 100-150 метров", - сообщили в МЧС.
В поисковой операции задействованы три вертолета МЧС, с которых могут десантироваться спасатели и водолазы.
По данным Минобороны, лайнер пропал с радаров в воскресенье в 05:40 мск, вскоре после вылета из Сочи. На борту самолета находится в общей сложности 91 человек, в том числе 83 пассажира - военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.
Исчезновение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий