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СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны

Происшествия
25 декабря, 9:28 дата обновления: 25 декабря, 11:25 UTC+3
Следственный комитет изымает документы, проводит допрос лиц, готовивших к вылету потерпевший крушение борт
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Военные следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 Минобороны, летевшего в Латакию. Об этом ТАСС сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия")", - сказала представитель СК.

"Установлено, что самолет выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 83 пассажира и восемь членов экипажа. Через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с экрана радара. Поиск места крушения самолета производится поисково-спасательными службами Министерства обороны Российской Федерации и МЧС России", - сообщила Петренко.

По ее словам, военные следователи СК изымают документы и допрашивают лиц, готовивших потерпевший крушение Ту-154 Минобороны к вылету в Сирию.

"Принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку", - сообщила она.

По словам Петренко, расследование уголовного дела о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в Центральный аппарат СК.

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"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия"), по факту крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае передано в Центральный аппарат СК России для проведения наиболее полного и объективного расследования", - сообщила она.

"Также по поручению Александра Бастрыкина к месту крушения самолета выдвинулась группа следователей и криминалистов центрального аппарата СК, которые имеют достаточно большой опыт расследования авиационных происшествий", - добавила представитель ведомства.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров 25 декабря в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе  представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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