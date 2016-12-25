СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Военные следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 Минобороны, летевшего в Латакию. Об этом ТАСС сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия")", - сказала представитель СК.

"Установлено, что самолет выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 83 пассажира и восемь членов экипажа. Через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с экрана радара. Поиск места крушения самолета производится поисково-спасательными службами Министерства обороны Российской Федерации и МЧС России", - сообщила Петренко.

По ее словам, военные следователи СК изымают документы и допрашивают лиц, готовивших потерпевший крушение Ту-154 Минобороны к вылету в Сирию.

"Принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку", - сообщила она.

По словам Петренко, расследование уголовного дела о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в Центральный аппарат СК.

"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия"), по факту крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае передано в Центральный аппарат СК России для проведения наиболее полного и объективного расследования", - сообщила она.

"Также по поручению Александра Бастрыкина к месту крушения самолета выдвинулась группа следователей и криминалистов центрального аппарата СК, которые имеют достаточно большой опыт расследования авиационных происшествий", - добавила представитель ведомства.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров 25 декабря в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.