Источник: на борту Ту-154 находились 68 музыкантов ансамбля имени Александрова

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Среди 91 человека, находившегося на борту упавшего в Черное море самолета Ту-154 Министерства обороны РФ, были 68 музыкантов ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ. Такие уточненные данные ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
"На борту находился 91 человек, 68 из них - это музыканты ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа", - сказал собеседник агентства.
Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 83 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
О ситуации с Ту-154 проинформирован президент РФ Владимир Путин, он получает информацию от экстренных служб о поисковых работах. По факту крушения СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").
Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова - крупнейший художественный коллектив России. Основным организатором и первым музыкальным руководителем ансамбля был профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Васильевич Александров.
Исчезновение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий