На месте крушения Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело погибшего

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Тело одного погибшего и документы журналистов Первого канала найдены на месте крушения самолета Ту-154.
Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Тело погибшего поднято на борт спасательного судна, подтвердил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В 6 км от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна", - сказал он.
Источник также рассказал, что на месте катастрофы найдены документы журналистов Первого канала.
"На месте падения самолета Ту-154 в Черном море обнаружено тело одного погибшего, а также документы журналистов Первого канала", - сказал собеседник агентства.
Также НТВ сообщает о троих журналистах телеканала, которые находились на борту разбившегося самолета.
"Среди погибших наши коллеги - корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов", - сказал журналист в эфире телеканала.
Корреспондент телеканала "Звезда" Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский находились на борту разбившегося под Сочи Ту-154, сообщает сайт телеканала.
"Телеканал "Звезда" публикует имена членов своей съемочной группы, которая должна была находиться на борту Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря у берегов Сочи.
Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован об исчезновении с радаров самолета Ту-154, вылетевшего из Сочи.
"Президенту доложено об исчезновении самолета с радаров, - сказал он. - Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы".
Как сообщил Песков, министр обороны РФ Сергей Шойгу находится в постоянном контакте по телефону с Владимиром Путиным в связи с крушением Ту-154.
"Пока нет точной информации, пока ведется работа экстренных служб, здесь нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях. - На случай подобных ситуаций существует определенный сценарий, который сейчас реализуется", - сказал Песков.
В связи с катастрофой Ту-154 в Адлер вылетела комиссия Минобороны России во главе с замминистра обороны Павлом Поповым, сообщил сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
В настоящее время военные следователи СК изымают документы и допрашивают лиц, готовивших потерпевший крушение Ту-154 к вылету в Сирию. "Принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявшего его дозаправку", - сообщила ТАСС представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По факту крушения лайнера возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").
Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела СК РФ по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу.