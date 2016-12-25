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На месте крушения Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело погибшего

Происшествия
25 декабря, 10:09 дата обновления: 25 декабря, 10:33 UTC+3
НТВ сообщает о троих журналистах телеканала, которые находились на борту разбившегося самолета, телеканал "Звезда" опубликовал имена троих корреспондентов, которые летели на авиабазу Хмеймим
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© Виктор Клюшкин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Тело одного погибшего и документы журналистов Первого канала найдены на месте крушения самолета Ту-154.

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Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Тело погибшего поднято на борт спасательного судна, подтвердил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В 6 км от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна", - сказал он. 

Сведения о находившихся на Ту-154 журналистах

Источник также рассказал, что на месте катастрофы найдены документы журналистов Первого канала.

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"На месте падения самолета Ту-154 в Черном море обнаружено тело одного погибшего, а также документы журналистов Первого канала", - сказал собеседник агентства.

Также НТВ сообщает о троих журналистах телеканала, которые находились на борту разбившегося самолета.

"Среди погибших наши коллеги - корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов", - сказал журналист в эфире телеканала.

Корреспондент телеканала "Звезда" Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский находились на борту разбившегося под Сочи Ту-154, сообщает сайт телеканала.

"Телеканал "Звезда" публикует имена членов своей съемочной группы, которая должна была находиться на борту Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря у берегов Сочи. 

Крушение самолета Минобороны

Борт Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. В самолете находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Президент получает информацию

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован об исчезновении с радаров самолета Ту-154, вылетевшего из Сочи.

"Президенту доложено об исчезновении самолета с радаров, - сказал он. - Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы".
Как сообщил Песков, министр обороны РФ Сергей Шойгу находится в постоянном контакте по телефону с Владимиром Путиным в связи с крушением Ту-154.
"Пока нет точной информации, пока ведется работа экстренных служб, здесь нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях. - На случай подобных ситуаций существует определенный сценарий, который сейчас реализуется", - сказал Песков.

Расследование катастрофы

В связи с катастрофой Ту-154 в Адлер вылетела комиссия Минобороны России во главе с замминистра обороны Павлом Поповым, сообщил сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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В настоящее время военные следователи СК изымают документы и допрашивают лиц, готовивших потерпевший крушение Ту-154 к вылету в Сирию. "Принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявшего его дозаправку", - сообщила ТАСС представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По факту крушения лайнера возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").
Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела СК РФ по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу.

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