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Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154

Происшествия
25 декабря, 10:43 дата обновления: 25 декабря, 11:27 UTC+3
В списках пассажиров числились начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков, руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов и доктор Лиза
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/.  Минобороны РФ опубликовало списки находившихся на борту разбившегося Ту-154.

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По данным ведомства, на борту разбившегося Ту-154 находились 64 сотрудника ансамбля имени Александрова. В списках пассажиров был руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.

Халилов был назначен на должность начальника ансамбля и художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова в апреле этого года. Он родился в 1952 году в городе Термез (Узбекистан). Российский дирижер и композитор, генерал-лейтенант, народный артист РФ. Музыкальный руководитель международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Кроме того среди пассажиров находился начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков.

До того, как стать руководителем департамента культуры Министерства обороны РФ, Губанков был министром культуры Московской области (2012-2013 годы), на эту должность он перешел из правительства Санкт-Петербурга, где он был председателем комитета по культуре (2008-2011 годы). До прихода на госслужбу Губанков долгое время проработал в СМИ, в том числе главой информационной службы радио "5 канал" и руководителем программы "Вести-Петербург". В конце 1980-х годов работал в Сирии. 

Ведущий солист Ансамбля имени А. В. Александрова Вадим Ананьев сообщил, что на борту разбившегося самолета находились все участники хора Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, кроме троих солистов.

"У меня родился ребенок, теперь в семье трое маленьких детей. Я подошел к руководителю ансамбля и попросил остаться. Кроме того, завтра должно было быть выступление, поэтому решили оставить меня и еще солистов - Валерия Гавва и Бориса Дьякова. А остальные из хора все полетели", - сказал Ананьев, уточнив, что из оркестра должны были лететь только игравшие на баяне и балалайке.

Он также отметил, что не располагает точной информацией, летел ли с коллективом художественный руководитель Валерий Халилов, а также были ли на борту участники балетной группы. "Что там произошло - я не могу сейчас сказать, так же, как и все, получаю информацию от Минобороны", - заключил Ананьев.

Также в списках пассажиров Ту-154, упавшего в Черное море, числится доктор Лиза.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Список пассажиров Ту-154 Минобороны РФ

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.В.
2. к-н Ровенский А.С.
3. п/п-к Петухов А.Н.
4. к-н Мамонов А.В.
5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.
6. м-р Трегубов В.А.
7. ст. л-т Сушков B.C.
8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. гл Халилов В.М.
2. п-к Хасанов А.Б.
3. п-к Ваганов А.И.
4. п-к Иванов А.Ю.
5. п/п-к Колосовский А.В.
6. м-р Долинский А.И.
7. п-к Негруб А.Н.
8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.
2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация "Справедливая помощь":

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1. Рунков Д.А.
2. Денисов В.В.
3. Сойдов А.А.
4. Лужецкий М.В.
5. Обухов П.К.
6. Пестов О.М.
7. Ржевский В.В.
8. Суранов А.А.
9. Толстов Е.В.

ФБГУ "Ансамбль им. Александрова":

1.  Сонников А.В.
2.  Гужова Л.А.
3.  Ивашко А.Н.
4.  Бродский В.А.
5.  Булочников Е.В.
6.  Голиков В.В.
7.  Осипов Г.Л.
8.  Санин В.В.
9.  Майоров К.В.
10. Буряченко Б.Б.
11. Бобовников Д.В.
12. Баздырев А.К.
13. Белоножко Д.М.
14. Бесчасинов Д.А.
15. Васин М.А.
16. Георгиян А.Т.
17.Давиденко  К.А.
18.Денискин С.И.
19.Журавлев П.В.
20.Закиров P.P.
21.Иванов М.А.
22.Иванов А.В.
23.Котляр С.А.
24.Кочемасов   А.С.
25.Кривцов А.А.
26.Литвяков Д.Н.
27.Мокриков А.О.
28.Моргунов А.А.
29.Насибулин Ж.А.
30.Новокшанов Ю.М.
31.Поляков В.В.
32.Савельев А.В.
33.Соколовский А.В.
34.Тарасенко А.Н.
35.Трофимов А.С.
36.Узловский А.А.
37.Халимон B.JI.
38.Штуко А.А.
39.Крючков И.А.
40.Ермолин В.И.
41.Быков C.JI.
42.Колобродов К.А.
43.Корзанов О.В.
44.Ларионов И.Ф.
45.Ляшенко К.И.
46.Михалин В.К.
47.ст.с-т Попов В.А.
48.Разумов А.А.
49.Серов А.С.
50.Шахов И.В.
51.Арчукова А.А.
52.Гильманова P.P.
53.Игнатьева Н.В.
54.Клокотова М.А.
55.Корзанова Е.И.
56.Пырьева Л.А.
57.Сатарова В.И.
58.Трофимова  Д.С.
59.Хорошова Л.Н.
60.Цвиринько   А.И.
61.Шагун О.Ю.
62.Гурар Л.И.
63.Сулейманов Б.Р.
64. Столяр И.В.

 

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