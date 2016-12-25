Доктор Лиза числится в списках пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, числится в списках разбившегося в Сочи самолета Ту-154. Списки пассажиров опубликованы на сайте Минобороны РФ.

"Список пассажиров, находившихся на борту Ту-154 Минобороны России. Международная общественная организация "Справедливая помощь": 1. Глинка Е.П.", - указывается на сайте Минобороны.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, "доктор Лиза вчера в 23 часа была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии". Также он уточнил, что в воскресенье она должна посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где была полгода назад.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Доктор Лиза

8 декабря Елизавета Глинка получила Государственную премию в области правозащитной деятельности. На церемонии, которую провел президент РФ, она сказала, в частности: "Завтра я лечу в Донецк, а оттуда - в Сирию. Так же как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми, потому что война - это ад на земле, и я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия".

Елизавета Глинка окончила II Медицинский институт им. Пирогова по специальности врач-реаниматолог, потом получила дополнительное образование врача паллиативной медицины в 1991 году. Уже в 1999 году она основала первый в Киеве хоспис при одной из онкологических больниц.

В 2007 году начала работать в Москве с теми, кому официальная медицина помогала неохотно. Глинка основала фонд "Справедливая помощь" и сама выезжала каждую неделю на Павелецкий вокзал для того, чтобы оказать медицинскую помощь людям, которые живут на улице.

Накануне 45-летия международной организации "Врачи без границ" она в интервью ТАСС призвала участников вооруженных столкновений не препятствовать работе врачей.

"Как доктор я попрошу беречь друг друга. Не мы давали эту жизнь, не мы вправе ее отнимать. Прошу не мешать людям, которые оказывают помощь, не бомбить госпиталя, не убивать врачей, медицинских сестер, давать беспрепятственные коридоры для вывода беженцев и для ввоза гуманитарной помощи и лекарственных препаратов", - попросила Глинка.

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