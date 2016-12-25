Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Доктор Лиза числится в списках пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154

Происшествия
25 декабря, 10:45 дата обновления: 25 декабря, 11:01 UTC+3
По словам источника в силовых структурах, Елизавета Глинка накануне вечером была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии
Материал из 1 страницы
Доктор Лиза

Доктор Лиза

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, числится в списках разбившегося в Сочи самолета Ту-154. Списки пассажиров опубликованы на сайте Минобороны РФ.

Смотрите также

Минобороны РФ опубликовало списки находившихся на борту разбившегося Ту-154
На месте крушения Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело погибшего
На борту разбившегося Ту-154 находились 92 человека

"Список пассажиров, находившихся на борту Ту-154 Минобороны России. Международная общественная организация "Справедливая помощь": 1. Глинка Е.П.", - указывается на сайте Минобороны.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, "доктор  Лиза вчера в 23 часа была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии". Также он уточнил, что в воскресенье она должна посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где  была полгода назад.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе  представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Доктор Лиза

8 декабря Елизавета Глинка получила Государственную премию в области правозащитной деятельности. На церемонии, которую провел президент РФ, она сказала, в частности: "Завтра я лечу в Донецк, а оттуда - в Сирию. Так же как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми, потому что война - это ад на земле, и я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия".

Смотрите также
Доктор Лиза
Доктор Лиза: прошу не убивать врачей

Елизавета Глинка окончила II Медицинский институт им. Пирогова по специальности врач-реаниматолог, потом получила дополнительное образование врача паллиативной медицины в 1991 году. Уже в 1999 году она основала первый в Киеве хоспис при одной из онкологических больниц.

В 2007 году начала работать в Москве с теми, кому официальная медицина помогала неохотно. Глинка основала фонд "Справедливая помощь" и сама выезжала каждую неделю на Павелецкий вокзал для того, чтобы оказать медицинскую помощь людям, которые живут на улице.

Накануне 45-летия международной организации "Врачи без границ" она в интервью ТАСС призвала участников вооруженных столкновений не препятствовать работе врачей.

"Как доктор я попрошу беречь друг друга. Не мы давали эту жизнь, не мы вправе ее отнимать. Прошу не мешать людям, которые оказывают помощь, не бомбить госпиталя, не убивать врачей, медицинских сестер, давать беспрепятственные коридоры для вывода беженцев и для ввоза гуманитарной помощи и лекарственных препаратов", - попросила Глинка.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
3
Доктор Лиза числится в списках пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154
4
На месте крушения Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело погибшего
5
Обнаружены тела четырех погибших на месте крушения Ту-154 в Сочи
6
Польская община на Украине потребовала от Киева автономии для Львовской области
7
Катастрофы самолетов Ту-154 с 2000 года. Досье
Темы дня
Реклама