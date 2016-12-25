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МЧС увеличивает группировку судов в районе падения самолета Ту-154 в Черном море

Происшествия
25 декабря, 11:04 дата обновления: 25 декабря, 11:18 UTC+3 МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
В районе обнаружения пятна работают четыре корабля Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, в готовности находятся 50 водолазов
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. МЧС России увеличивает группировку судов в районе падения самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом сообщил начальник Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России Андрей Пазыныч.

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"На текущий момент от ЮРПСО в зоне массового скопления обломков работает шесть судов. Планируем увеличить группировку еще на три корабля", - доложил он по видеосвязи в ходе оперативного совещания в МЧС.

По его словам, в районе обнаружения пятна работают четыре корабля Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. "Они занимаются сбором обломков и поиском тел погибших", - сказал Пазыныч. Он добавил, что в готовности находятся 50 водолазов, которые имеют допуск к работам на глубинах от 20 до 90 метров.

"В течение двух часов в район крушения планируется доставить подводный глубоководный аппарат "Фалькон", который будет задействован в точке скопления обломков на траверсе мыса Видный", - сообщил Пазыныч, уточнив, что точка массового скопления обломков находится в 6 км от береговой линии. "Ориентировочная там глубина от 80 до 110 м", - сказал он.

Кроме того МЧС России направляет в Сочи спасателей и водолазов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" для участия в поисковой операции в районе крушения самолета Ту-154. "В ближайшее время в Сочи отправится самолет МЧС Ил-76, он доставит в район поисковой операции специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России, имеющих опыт глубоководных работ на больших глубинах", - сказал представитель министерства.

На борту самолет Ту-154, который пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи, находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканала "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело.

Согласно спискам пассажиров Ту-154, опубликованного на сайте Минобороны РФ, на борту самолета находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов.

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