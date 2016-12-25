Обнаружены тела четырех погибших на месте крушения Ту-154 в Сочи

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Тела четырех погибших обнаружены на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В настоящее время обнаружены и подняты тела четырех погибших", - сказал источник.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

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