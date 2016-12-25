Источник: обнаружено семь тел погибших при крушении Ту-154

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Тела семи человек, погибших при крушении самолета Ту-154 в районе Черного моря под Сочи, обнаружены на данный момент. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Обнаружены тела семи человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось об обнаружении тел четырех погибших. Всего на борту самолета находились 92 человека.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлера, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").