Специалисты МЧС вылетели в Сочи для участия в поисковой операции Ту-154

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России со спасателями и водолазами отряда "Центроспас" и центра "Лидер" вылетел в Сочи для участия в поисковой операции в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ.
Как передает корреспондент ТАСС, на борту самолета находятся более 40 спасателей. У специалистов МЧС имеется водолазное снаряжение и оборудование для проведения глубоководных работ, а также передвижные барокамеры и подводные управляемые аппараты "Фалькон". Специалисты имеют большой опыт глубоководных работ.
Ранее российские спасатели были задействованы в международной поисковой операции в районе крушения малайзийского аэробуса в Индонезии 28 декабря 2014 года.
Самолет Ту-154 Минобороны пропал с радаров сегодня в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках находившихся на борту числятся 92 человека.
По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. В настоящее время обнаружены тела четырех погибших.
По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").