Тела 10 погибших найдены на месте крушения Ту-154 Минобороны РФ

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Тела десяти погибших в катастрофе военного самолета Ту-154 обнаружены и подняты на борт спасательного судна в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"По уточненным данным, в настоящее время на борт спасательного судна подняты 10 тел погибших", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве сообщили, что поиски погибших в результате катастрофы Ту-154 ведут 27 кораблей и судов.
"Продолжается наращивание группировки поисково-спасательных сил в районе авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154. В поисках задействованы 27 кораблей и судов, 37 водолазов, четыре вертолета, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что сформирован район поиска площадью 10,5 кв. км. "Район разбит на секторы и распределен между задействованными силами. Поиск организован в круглосуточном режиме. Для подсвечивания береговой линии в темное время направлены прожекторные установки и спецтехника", - сообщили в ведомстве.
В Минобороны также заявили, что в ближайшее время в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будут доставлены более 100 водолазов со специальным оборудованием. Всего в поисково-спасательных мероприятиях принимают участие более 3 тыс. человек.
"На аэродроме Адлер дежурят группы оказания медицинской и психологической помощи, выделен автотранспорт для перевозки родственников к местам временного размещения на фондах санаторно-курортных учреждений города", - добавили в министерстве.
Ранее об обнаружении 10 тел погибших сообщил источник в силовых структурах региона.
"Поисковая операция продолжается. На данный момент найдены 10 погибших", - сказал собеседник агентства. По его словам, обломки самолета упали на расстоянии от 1,5 км до 6 км от береговой линии. "Также обнаружена часть документов и личных вещей пассажиров", - добавил источник.
Ранее сообщалось об обнаружении тел семерых погибших. Всего на борту самолета находились 92 человека.