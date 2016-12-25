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Разбившийся Ту-154 Минобороны прошел три капремонта

Происшествия
25 декабря, 14:27 UTC+3
Последний капремонт прошел в декабре 2014 года, после чего эксплуатант не подавал заявок на плановой техническое обслуживание борта, сообщили в корпорации "Русские машины"
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САМАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Самолет Ту-154 Минобороны РФ, разбившийся в воскресенье под Сочи, за время эксплуатации прошел три капитальных ремонта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации "Русские машины".

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"Самолет Ту-154 номер 85572 был выпущен 29 марта 1983 года на Куйбышевском авиазаводе (сейчас авиазавод "Авиакор"). Последний, третий по счету, капремонт борт проходил на "Авиакоре" по контракту с ПАО "ОАК" в декабре 2014 года, - сказали в пресс-службе. - С момента выполнения данного капремонта заявок от эксплуатанта на плановое периодическое техническое обслуживание (ПТО) самолета и продление ресурсов на "Авиакор" не поступало. Соответственно, ПТО данного борта "Авиакор" не осуществлял".

"Авиакор" - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий. Входит в корпорацию "Русские машины". Самый массовый советский реактивный пассажирский самолет Ту-154 серийно выпускался на самарском заводе с 1970 по 2013 год. Последний серийный Ту-154 был передан представителям Минобороны РФ в феврале 2013 года.

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