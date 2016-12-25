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Родные погибших при крушении самолета Ту-154 прибыли в Сочи

Происшествия
25 декабря, 16:35 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 25, декабря. /ТАСС
Также в Сочи прибыл министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий госкомиссию по расследованию авиакатастрофы
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СОЧИ, 25 декабря. /ТАСС/. Первые родственники погибших при крушении Ту-154 прибыли рейсом из Москвы в Сочи. Как передал корреспондент ТАСС, в зале прилета их встретили психологи МЧС и представители властей города.

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На автобусах в сопровождение машин скорой помощи людей отвезли в санаторий Минобороны, где им отвели места для размещения.

Также в Сочи для проведения заседания комиссии по устранению последствий крушения Ту-154 прибыл министр транспорта РФ Максим Соколов. 

Ранее сообщалось, что медслужбы Сочи переведены в режим повышенной готовности к работе с родственниками погибших при крушении самолета ТУ-154 Минобороны. Как сообщили в городском управлении здравоохранения, более 30 психологов находятся в аэропорту. Также к работе с родственниками готовы поликлиники, стационары и скорая помощь города.

В воскресенье утром с радаров пропал самолет Ту-154 Минобороны РФ. На его борту находились 92 человека. Обломки самолета позже были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По данным Минобороны РФ, на месте происшествия обнаружены тела десяти погибших. В районе катастрофы идет поисковая операция. 

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