Родные погибших при крушении самолета Ту-154 прибыли в Сочи

СОЧИ, 25 декабря. /ТАСС/. Первые родственники погибших при крушении Ту-154 прибыли рейсом из Москвы в Сочи. Как передал корреспондент ТАСС, в зале прилета их встретили психологи МЧС и представители властей города.

На автобусах в сопровождение машин скорой помощи людей отвезли в санаторий Минобороны, где им отвели места для размещения.

Также в Сочи для проведения заседания комиссии по устранению последствий крушения Ту-154 прибыл министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ранее сообщалось, что медслужбы Сочи переведены в режим повышенной готовности к работе с родственниками погибших при крушении самолета ТУ-154 Минобороны. Как сообщили в городском управлении здравоохранения, более 30 психологов находятся в аэропорту. Также к работе с родственниками готовы поликлиники, стационары и скорая помощь города.

В воскресенье утром с радаров пропал самолет Ту-154 Минобороны РФ. На его борту находились 92 человека. Обломки самолета позже были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По данным Минобороны РФ, на месте происшествия обнаружены тела десяти погибших. В районе катастрофы идет поисковая операция.