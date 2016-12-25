Родные погибших при крушении самолета Ту-154 прибыли в Сочи

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СОЧИ, 25 декабря. /ТАСС/. Первые родственники погибших при крушении Ту-154 прибыли рейсом из Москвы в Сочи. Как передал корреспондент ТАСС, в зале прилета их встретили психологи МЧС и представители властей города.
На автобусах в сопровождение машин скорой помощи людей отвезли в санаторий Минобороны, где им отвели места для размещения.
Также в Сочи для проведения заседания комиссии по устранению последствий крушения Ту-154 прибыл министр транспорта РФ Максим Соколов.
Ранее сообщалось, что медслужбы Сочи переведены в режим повышенной готовности к работе с родственниками погибших при крушении самолета ТУ-154 Минобороны. Как сообщили в городском управлении здравоохранения, более 30 психологов находятся в аэропорту. Также к работе с родственниками готовы поликлиники, стационары и скорая помощь города.
В воскресенье утром с радаров пропал самолет Ту-154 Минобороны РФ. На его борту находились 92 человека. Обломки самолета позже были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По данным Минобороны РФ, на месте происшествия обнаружены тела десяти погибших. В районе катастрофы идет поисковая операция.