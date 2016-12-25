К поискам погибших в Черном море привлекут еще 1,3 тыс. военных

Минобороны РФ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Около 1,3 тыс. военнослужащих Южного военного округа перебросят дополнительно для поисков погибших в результате катастрофы самолета Ту-154 в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.

Также сообщается, что поисковые работы в Черном море ведут 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты.

"В настоящее время в район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения - корабли, водолазы и авиационная техника. В поисках задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты", - говорится в сообщении.

"В район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского Флота, с оборудованием, позволяющем выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 м", - добавили в ведомстве.

Также на аэродроме Адлер в постоянной готовности находятся четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации.

В ведомстве также сообщили, что тела погибших в результате катастрофы доставят в Москву, чтобы специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России провели генетическую экспертизу.

"Принято решение о доставке всех погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России в Москву для опознания и проведения генетической экспертизы специалистами 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России", - говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что для оказания помощи родственникам пассажиров, находившихся на борту Ту-154, в здании Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова создан оперативный штаб. В нем развернуты бригады военных психологов и медиков. В группы специалистов вошли высококвалифицированные сотрудники лечебных учреждений Минобороны.

"Родственникам предоставляется вся необходимая информация о ходе проведения поисково-спасательной операции. В аэропортах Адлер и Чкаловский в готовности оказать помощь родным и близким пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение Ту-154 находятся бригады военных медиков и психологов", - добавили в ведомстве.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза

Также для прибывающих родственников подготовлены места в фондах санаторно-курортного комплекса Минобороны России "Сочинский".

25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море. Он должен был доставить военнослужащих ВС РФ, представителей СМИ и музыкантов ансамбля имени Александрова на авиабазу Хмеймим в Сирии. Всего на его борту находилось 92 человека. Самолет пропал с экранов радаров в 05:27 мск после дозаправки в аэропорту Адлера. Его обломки были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий