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На Кубани двенадцатилетний мальчик случайно застрелил свою шестилетнюю сестру

Происшествия
25 декабря, 18:45 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Пострадавшая девочка была доставлена в ЦРБ города Лабинска, но спасти ее не удалось
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Двенадцатилетний мальчик из случайно застрелил свою шестилетнюю сестру из охотничьего ружья в Лабинском районе Краснодарского края; по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел утром 25 декабря, когда 33-летний житель поселка Прохладный возвращался со своими детьми с охоты. "Они шли по железнодорожному полотну, у мальчика находилось охотничье ружье. При неосторожном обращении мальчиком с оружием произошел непроизвольный выстрел, в результате которого пуля попала в грудную клетку девочке. Пострадавшая была доставлена в ЦРБ города Лабинска, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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