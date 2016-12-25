На Кубани двенадцатилетний мальчик случайно застрелил свою шестилетнюю сестру

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Двенадцатилетний мальчик из случайно застрелил свою шестилетнюю сестру из охотничьего ружья в Лабинском районе Краснодарского края; по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел утром 25 декабря, когда 33-летний житель поселка Прохладный возвращался со своими детьми с охоты. "Они шли по железнодорожному полотну, у мальчика находилось охотничье ружье. При неосторожном обращении мальчиком с оружием произошел непроизвольный выстрел, в результате которого пуля попала в грудную клетку девочке. Пострадавшая была доставлена в ЦРБ города Лабинска, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.