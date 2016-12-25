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Обнаружены фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154

Происшествия
25 декабря, 19:06 дата обновления: 25 декабря, 19:37 UTC+3
Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что отрабатывается весь спектр причин авиакатастрофы, говорить о теракте преждевременно
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Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета ТУ-154 Минобороны РФ

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета ТУ-154 Минобороны РФ

© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 25 декабря. /ТАСС/. Силами поисково-спасательной операции по катастрофе самолета Ту-154 обнаружены фрагменты тел погибших, многие из которых могут быть опознаны. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию катастрофы, министр транспорта РФ Максим Соколов на пресс-конференции по итогам заседания штаба по ликвидации последствий ЧС.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза

"На данный момент мы уже обнаружили ряд фрагментов тел. Многие из них могут быть опознаны, но более детальную информацию мы уточним завтра к утру, когда они будут готовы для транспортировку в Москву", - подчеркнул министр.

По его словам, бортовые самописцы Ту-154 не оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов.

"Бортовые самописцы данного типа самолета не оборудованы радиомаяками. Для поисков прибывают соответствующие глубоководные аппараты, включая радионавигационные средства и глубинные радиолокаторы, - подчеркнул министр. - Сроки операции будут зависеть от ситуации, но могут быть очень длительными".

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Он также заявил, что отрабатывается весь спектр причин катастрофы Ту-154, говорить о теракте преждевременно.

"Версии рассматриваются по линии Следственного комитета. Конечно, отрабатывается весь спектр и любые возможные причины, которые могли бы привести к катастрофе. Говорить о теракте пока преждевременно",

Вопрос подготовленности экипажа Ту-154, по словам министра, будет изучит техническая комиссия Минобороны, заявил министр.

"В рамках технического расследования Минобороны все эти вопросы будут изучены дополнительно. Командир воздушного судна, как нам сейчас известно, имел достаточный налет часов", - подчеркнул министр.

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Вопрос о продолжении эксплуатации Ту-154 будет решать само оборонное ведомство, заявил Соколов.

"Разбившейся самолет типа Ту-154 в гражданской авиации Российской Федерации уже давно не эксплуатируется. Эти самолеты стоят на вооружении в подразделениях Министерства обороны и оно будет решать, каким образом продолжать эксплуатацию или приостанавливать, либо проводить какие-либо дополнительные работы. Но это все можно обсуждать только после анализа сложившихся обстоятельств, к которому комиссия Минобороны по расследованию только приступила", - сказал Нерадько.

Соколов также заявил, что работы по поиску и поднятию обломков Ту-154 и тел погибших будут продолжены 26 декабря.

"Поиски будут продолжены завтра и в дальнейшем, в случае необходимости. Постараемся сделать все, чтобы погибшие были найдены", - отметил он.

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Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что фюзеляж самолета пока не обнаружен.

"Найдены многочисленные обломки, но сам фюзеляж пока не обнаружен. Координаты его местонахождения устанавливаются", - сказал источник.

Самолет Минобороны РФ, который должен был доставить на авиабазу в Хмеймим в Сирии военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А.В. Александрова, исчез с экранов радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Адлера. На борту находилось 92 человека. По данным Минобороны РФ, среди пассажиров находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов.

Обломки самолета позже были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

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