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Число жертв взрыва на рынке пиротехники в Мексике увеличилось до 36 человек

Происшествия
25 декабря, 20:23 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
По данным властей, из более чем 50 пострадавших к настоящему времени в стационарах остаются около 30 человек
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© EPA/ALEX CRUZ

МЕХИКО, 25 декабря. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Женщина, получившая тяжелые ожоги при взрыве рынка пиротехники Сан- Паблито в штате Мехико, скончалась в больнице от множественного отказа внутренних органов. Об этом сообщила газета El Universal. Таким образом, число жертв трагедии, случившейся 20 декабря, увеличилось до 36 человек. Из них 26 погибли на месте, 10 позднее умерли от полученных травм.

По данным властей, из более чем 50 пострадавших к настоящему времени в стационарах остаются около 30 человек. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявил, что власти примут участие в восстановлении рынка Сан-Паблито. Глава государства также распорядился оказать всю необходимую помощь гражданам, получившим ранения, а также семьям тех, кто потерял своих близких при взрыве.

Губернатор штата Мехико Эрувиель Авила сообщил, что правительство региона окажет финансовую поддержку работникам Сан-Паблито. Выплаты в размере 11 тыс. песо (порядка 500 долларов США) в месяц будут производиться до тех пор, пока не будет построен новый рынок. К разработке его проекта привлекут специалистов инженерного факультета Национального автономного университета Мексики.

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