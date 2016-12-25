Самолет Ту-154 перед вылетом был технически исправен

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Самолет Ту-154, потерпевший катастрофу над Черным морем, был технически исправлен перед вылетом. Об этом заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.
Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза
"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", - сказал он, уточнив также, что командир экипажа, военный летчик первого класса майор Роман Волков неоднократно выполнял полеты по заданному маршруту.
Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров в 05:27 мск. Это случилось спустя две минуты после взлета из аэропорта Адлер. Борт вез военнослужащих ВС РФ, журналистов Первого канала, "Звезды" и НТВ, а также музыкантов ансамбля имени Александрова на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. В списках пассажиров значатся директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза. Всего на борту находилось 92 человека.
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