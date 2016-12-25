В ночном клубе под Нью-Йорком застрелен один человек

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НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американец открыл огонь из пистолета в ночном клубе под городом Нью-Йорком, убив одного человека и ранив еще пятерых. Убийца схвачен, сообщило Управление полиции округа Уэстчестер.
Согласно ее данным, инцидент произошел около 04:00 по местному времени (12:00 мск). Владелец клуба Mansion Банду О'Нил принудительно выпроваживал из заведения 36-летнего посетителя, проживающего в нью-йоркском районе Бронксе. Мужчина выхватил оружие и начал стрелять. Хозяин Mansion погиб на месте, под шальные пули угодили другие клиенты, находившиеся в нетрезвом состоянии.
"Я никогда не видел подобного в Рождество", - заметил в этой связи капитан полиции Эдвард Эдинаро. По его словам, преступника удалось задержать оперативно благодаря тому, что наряд полиции находился поблизости от клуба и вовремя подоспел, услышав выстрелы.
В декабре 2015 года в Сан-Бернардино (штат Калифорния) двое местных жителей застрелили в центре помощи инвалидам 14 человек. 12 июля текущего года в городе Орландо (штат Флорида) было совершено нападение на ночной клуб Florida Pulse, американец афганского происхождения убил из автоматической винтовки и пистолета 49 человек, эта бойня стала самой кровопролитной в новейшей истории США.