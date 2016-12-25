Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ночном клубе под Нью-Йорком застрелен один человек

Происшествия
25 декабря, 21:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Сам стрелок был задержан полицией
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американец открыл огонь из пистолета в ночном клубе под городом Нью-Йорком, убив одного человека и ранив еще пятерых. Убийца схвачен, сообщило Управление полиции округа Уэстчестер.

Согласно ее данным, инцидент произошел около 04:00 по местному времени (12:00 мск). Владелец клуба Mansion Банду О'Нил принудительно выпроваживал из заведения 36-летнего посетителя, проживающего в нью-йоркском районе Бронксе. Мужчина выхватил оружие и начал стрелять. Хозяин Mansion погиб на месте, под шальные пули угодили другие клиенты, находившиеся в нетрезвом состоянии.

"Я никогда не видел подобного в Рождество", - заметил в этой связи капитан полиции Эдвард Эдинаро. По его словам, преступника удалось задержать оперативно благодаря тому, что наряд полиции находился поблизости от клуба и вовремя подоспел, услышав выстрелы.

В декабре 2015 года в Сан-Бернардино (штат Калифорния) двое местных жителей застрелили в центре помощи инвалидам 14 человек. 12 июля текущего года в городе Орландо (штат Флорида) было совершено нападение на ночной клуб Florida Pulse, американец афганского происхождения убил из автоматической винтовки и пистолета 49 человек, эта бойня стала самой кровопролитной в новейшей истории США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Стрельба в США
Страны
США
В других СМИ
Фото
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
2
Захарова: "радость" по поводу аварии Ту-154 выражают киевские радикалы и националисты
3
Источник: версия теракта в расследовании крушения Ту-154 не является основной
4
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
5
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
6
Биография Елизаветы Глинки
7
Александр Бречалов: в ближайшей перспективе у нас война, настоящая война за экологию
Темы дня