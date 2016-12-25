Источник: версия теракта в расследовании крушения Ту-154 не является основной

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Версия теракта при расследовании крушения самолета Ту-154 в районе Сочи не рассматривается, как основная. Об этом сообщил источник в спецслужбах.
Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза
По его словам, "самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись". "Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было", - пояснил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что после прилета в Адлер, самолет был взят под охрану. "На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки", - сообщил источник. "Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом", - добавил он.
Таким образом, заключил представитель спецслужб, "на данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности, и следствие не рассматривают эту версию как основную", подчеркнул он.
Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море 25 декабря спустя две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, включая восемь членов экипажа. В списках пассажиров также значатся воннослужащие ВС РФ, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова. Борт Минобороны должен был доставить их на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
На борту самолета также находились глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, также известная как доктор Лиза, директор департамента культуры российского оборонного ведомства Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело. В настоящее время из воды подняты 11 тел погибших, операция по спасению продолжается.
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