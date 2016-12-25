Источник: десять тел погибших доставлены в морг Сочи

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Тела десяти погибших, обнаруженных в хорде поисково-спасательных работ на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, доставлены в морг города Сочи.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза

"По нашим данным, в сочинский морг судмедэкспертизы доставлены десять тел погибших", - сказал собеседник агентства. По его данным, среди них тела трех женщин.

Ранее источник, близкий к работе морга Сочи, сообщал, что туда доставлены девять тел и фрагменты, предположительно, еще одного тела.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках пассажиров также значатся Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов. Всего на борту находилось 92 человека.

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров, обнаружены тела десяти погибших, данных о выживших пока нет. В районе катастрофы идет поисковая операция.

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