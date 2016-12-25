Замглавы Минобороны РФ: миссия доктора Лизы будет завершена

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Миссия доктора Лизы - главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки - будет завершена. В этом заверил журналистов первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.
Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза
"Гуманитарный груз фонда "Справедливая помощь" был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим, - отметил Цаликов.- Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца".
Вообще, добавил он, это была не первая ее поездка в Сирию. И министр обороны принял решение о присвоении одному из наших медицинских учреждений ее имени.
Он также заявил, что родственники всех погибших в авиакатастрофе в районе Сочи получат максимальные выплаты.
"Прежде всего, от имени руководства военного ведомства хочу выразить самые глубокие соболезнования всем родным и близким погибших военнослужащих, артистов ансамбля, Елизаветы Глинки и наших журналистов, - сказал он. - Все они уже не раз были в Сирийской Республике, были блестящими профессионалами своего дела и просто замечательными людьми. Родственникам погибших мы окажем всю необходимую помощь и поддержку. Никто не будет оставлен без нашей заботы сейчас и в будущем".
Цаликов отметил, что министр обороны утром дал указание, чтобы, несмотря на различный статус погибших - гражданских и военных, все выплаты были сделаны на максимальном уровне.
"Это поручение выполнено. Хочу сказать слова благодарности страховой компании СОГАЗ, которая страховала и наших военных, и гражданских людей. 5,8 млн рублей уже с завтрашнего дня будут готовы к выплатам. Вопрос теперь в быстром оформлении документов, постараемся сделать это максимально сжато и помочь родным погибших" .
По словам Цаликова, спасательная операция "началась практически сразу после получения нами сигнала". "После сообщения дежурного генерала министр обороны собрал всех ответственных лиц. Мы уже в 7 утра проводили видеоконференцию. Масштабы операции значительны, в ней участвуют уже более 3 тыс. человек, в настоящий момент задействовано 32 судна и катера, включая и поисковые, а также 109 водолазов".
Замминистра заверил, что "делается все для того, чтобы по возможности самым срочным образом завершить поисковые работы".