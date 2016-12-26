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В России общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе Ту-154

Происшествия
26 декабря, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
В результате трагедии погибли 92 человека
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В России в понедельник - общенациональный день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России в Сочи. В результате трагедии погибли 92 человека.

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В соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, на всей территории страны будут приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные предновогодние мероприятия и передачи. В день траура телеканалы также снимут с эфира рекламу.

Во всех храмах Русской православной церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе.

Катастрофа Ту-154

Направлявшийся из Москвы в Сирию самолет разбился накануне рано утром через несколько минут после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ - съемочные группы Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, - и более 60 участников ансамбля имени А. В. Александрова, включая руководителя ансамбля Валерия Халилова. Они направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить военнослужащих ВКС России с наступающими праздниками.

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В авиакатастрофе также погибли директор департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как Доктор Лиза.

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По последним данным, обнаружены тела 11 погибших. В районе катастрофы силами МЧС, Росавиации, Росморречфлота проводится поисковая операция. На данный момент информации о выживших в крушении Ту-154 нет.

Как заявил глава государства, причины авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем будут тщательно расследованы, родственникам погибших будет оказана поддержка. По указанию президента создана правительственная комиссия по расследованию катастрофы, которую возглавил министр транспорта Максим Соколов.

Следственный комитет по факту крушения самолета возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").

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