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В Иркутске арестованы еще четыре человека по делу о массовом отравлении "Боярышником"

Происшествия
26 декабря, 5:13 дата обновления: 26 декабря, 5:25 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 26, декабря. /ТАСС
Еще двое помещены под домашний арест
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ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд избрал меру пресечения еще шестерым подозреваемым по делу о массовом отравлении концентратом "Боярышник" в Иркутске, отравив четырех из них под арест, сообщал в понедельник корреспонденту ТАСС представитель суда.

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"В воскресенье суд рассматривал материалы дел по семи задержанным. Четырем из них избрана мера пресечения в виде ареста, двоим - в виде домашнего ареста. Еще одному фигуранту дела суд продлил задержание на 72 часа", - сказала она.

Как сообщал ТАСС, в пятницу по решению суда был арестован один поставщик смертельно опасной продукции, еще 10 человек суд поместил под домашний арест. Женщина- инвалид, работавшая продавцом в одной из торговых точек, где продавали "Боярышник", была выпущена из зала суда по состоянию здоровья.

По последним данным, жертвами отравления суррогатом в Иркутске стали 76 человек. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, задержаны 19 человек.

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