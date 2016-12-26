В Иркутске арестованы еще четыре человека по делу о массовом отравлении "Боярышником"

ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд избрал меру пресечения еще шестерым подозреваемым по делу о массовом отравлении концентратом "Боярышник" в Иркутске, отравив четырех из них под арест, сообщал в понедельник корреспонденту ТАСС представитель суда.

"В воскресенье суд рассматривал материалы дел по семи задержанным. Четырем из них избрана мера пресечения в виде ареста, двоим - в виде домашнего ареста. Еще одному фигуранту дела суд продлил задержание на 72 часа", - сказала она.

Как сообщал ТАСС, в пятницу по решению суда был арестован один поставщик смертельно опасной продукции, еще 10 человек суд поместил под домашний арест. Женщина- инвалид, работавшая продавцом в одной из торговых точек, где продавали "Боярышник", была выпущена из зала суда по состоянию здоровья.

По последним данным, жертвами отравления суррогатом в Иркутске стали 76 человек. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, задержаны 19 человек.