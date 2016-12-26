В Иркутске арестованы еще четыре человека по делу о массовом отравлении "Боярышником"

Абэ высказался относительно своей будущей поездки на Перл-ХарборМеждународная панорама 26 декабря, 8:31
СМИ: причиной смерти Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточностьКультура 26 декабря, 8:21
Самолет Ил-76 с десятью телами погибших в катастрофе Ту-154 вылетел в МосквуПроисшествия 26 декабря, 8:19
Часть останков жертв крушения Ту-154 может находиться за границей соседних государствПроисшествия 26 декабря, 8:13
Группировка сил на месте крушения Ту-154 увеличена до 3,5 тыс. человекПроисшествия 26 декабря, 8:02
СМИ: регулирование наценок на детское питание могут отменитьЭкономика и бизнес 26 декабря, 5:32
GfK Group: Samsung Electronics контролирует большую часть рынка мобильных телефонов в РФЭкономика и бизнес 26 декабря, 5:26
Рэпер Трой Эйв получил два огнестрельных ранения в Нью-ЙоркеКультура 26 декабря, 5:13
Морская авиация ТОФ в 2017 году пополнится партией обновленных Ка-29Армия и ОПК 26 декабря, 4:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд избрал меру пресечения еще шестерым подозреваемым по делу о массовом отравлении концентратом "Боярышник" в Иркутске, отравив четырех из них под арест, сообщал в понедельник корреспонденту ТАСС представитель суда.
"В воскресенье суд рассматривал материалы дел по семи задержанным. Четырем из них избрана мера пресечения в виде ареста, двоим - в виде домашнего ареста. Еще одному фигуранту дела суд продлил задержание на 72 часа", - сказала она.
Как сообщал ТАСС, в пятницу по решению суда был арестован один поставщик смертельно опасной продукции, еще 10 человек суд поместил под домашний арест. Женщина- инвалид, работавшая продавцом в одной из торговых точек, где продавали "Боярышник", была выпущена из зала суда по состоянию здоровья.
По последним данным, жертвами отравления суррогатом в Иркутске стали 76 человек. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, задержаны 19 человек.