Пожар в астраханском кинотеатре "Октябрь" локализован

АСТРАХАНЬ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Пожар в кинотеатре "Октябрь" в Астрахани локализован. Пострадавших среди людей нет, сообщил св понедельник ТАСС руководитель пресс-службы МЧС по Астраханской области Дмитрий Дубровский.

"В 05:46 (04:46 мск) произошла локализация пожара на всех участках, распространения огня удалось избежать, работы продолжаются. Пострадавших среди людей нет. Судьба крокодила, который по предварительным данным, находился в одном из аквариумов зимнего сада кинотеатра, пока остается неизвестной", - уточнил Дубровский.

По его словам, к работе на пожаре привлечены 135 человек личного состава МЧС и 41 единица техники. Ранее пресс-секретарь Министерства культуры и туризма Астраханской области Елена Лысенко сообщила, что большая часть животных и птиц из зимнего сада кинотеатра была вывезены перед его реконструкцией.

Сообщение о пожаре поступило в 01:47 по местному времени (в 00:47 мск). Ранее сообщалось, что изначально площадь возгорания составляла порядка 300 кв. метров, но потом она возросла в четыре раза - до 1200 кв. м.

Кинотеатр "Октябрь" был построен в 1909 году, это единственный кинотеатр в России с зимним садом, он расположен в центре Астрахани. В зимнем саду растут несколько пальм, некоторым из которых уже более 150 лет, а также другие редкие виды растений из Бразилии, Мексики, Австралии и Южной Америки. В кинотеатре шла масштабная реконструкция, он должен был открыться в 2017 году в рамках празднования 300-летия Астраханской губернии.