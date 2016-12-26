АСТРАХАНЬ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Открытое горение на территории астраханского кинотеатра "Октябрь" ликвидировано, сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы МЧС по Астраханской области Дмитрий Дубровский.

"Пожарные ликвидировали открытое горение в здании кинотеатра "Октябрь", сейчас продолжается проливка конструкций здания", - уточнил он.

Сообщение о пожаре поступило в 01:47 по местному времени (в 00:47 мск). Ранее сообщалось, что изначально площадь возгорания составляла порядка 300 кв. метров, но потом она возросла в четыре раза - до 1200 кв. метров. Также была угроза распространения огня на здание областной думы, которое расположено в непосредственной близости от кинотеатра. К работе на пожаре привлечены 135 человек личного состава МЧС и 41 единица техники.

Локализация пожара произошла в 05:46 (в 04:46 мск) по местному времени. Причины возгорания пока не известны.

Крокодил не пострадал

Крокодил, который находился в зимнем саду "Октября", при пожаре не пострадал, сообщил Дубровский.

"Пожарные зашли в здание кинотеатра, задымленности уже нет. Крокодил был обнаружен в аквариуме в зимнем саду. Он жив, по предварительным данным, с ним все в порядке", - уточнил Дубровский.

Кинотеатр "Октябрь" был построен в 1909 году, это единственный кинотеатр в России с зимним садом, он расположен в центре Астрахани. В зимнем саду растут пальмы, некоторым из которых уже более 150 лет, а также другие редкие растения из Бразилии, Мексики, Австралии и Южной Америки. В кинотеатре шла масштабная реконструкция, он должен был открыться в 2017 году в рамках празднования 300-летия Астраханской губернии.