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Председатель КНР направил президенту РФ телеграмму в связи с катастрофой Ту-154

Происшествия
26 декабря, 7:39 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Си Цзиньпин выразил глубокое сочувствие в связи с трагедией
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ПЕКИН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин направил в понедельник президенту России Владимиру Путину послание с выражением соболезнований в связи с катастрофой российского самолета Ту-154 над Черным морем. Об этом сообщил информационный интернет-портал "Сина".

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"От имени правительства Китая и китайского народа, а также себя лично, выражаю глубокое сочувствие в связи с этим трагическим событием, выражаю соболезнования семьям погибших", - говорится в послании китайского лидера.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках находившихся на борту числятся 92 человека. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

В списке находившихся на борту значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как доктор Лиза.

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