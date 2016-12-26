Часть останков жертв крушения Ту-154 может находиться за границей соседних государств

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Часть останков погибших в катастрофе Ту-154 может находиться за границей соседних государств.

Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по расследованию катастрофы, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24", заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию.

"Вчера связался с президентом и премьер-министром Республики Абхазия поскольку течение у нас от места предполагаемого падения самолета идет в сторону государственной границы, и, предположительно, что часть фрагментов может пересечь границу, - отметил Соколов. - Поэтому наши абхазские коллеги готовы задействовать свои поисковые средства в рамках поисково-спасательной операции".

Министр транспорта РФ считает необходимым расширить район поисков фрагментов самолета и тел погибших в катастрофе Ту-154.

"Прошу всех, кто задействован в поисково-спасательной операции, расширить географию поиска", - сказал он.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза

Глава Минтранса РФ также сообщил, что теракт не является основной версией авиакатастрофы. Соколов добавил, что не видит необходимости вводить дополнительные меры безопасность в аэропортах.

25 декабря в 05:27 мск самолет Ту-154 Минобороны РФ с 92 людьми на борту, который вылетел с аэродрома Адлер в Сирию, пропал с радаров. По информации Минобороны, обломки борта были обнаружены на расстоянии около 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. На борту воздушного судна находились военнослужащие, журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова, которые намеревались поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазе Хмеймим.

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