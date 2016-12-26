Самолет Ил-76 с десятью телами погибших в катастрофе Ту-154 вылетел в Москву

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Самолет Ил-76 с десятью телами погибших в катастрофе самолета Ту-154 вылетел из Сочи в Москву, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами тел вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России", - говорится в сообщении.

Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после того, как он вылетел из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека, среди которых военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. Ранее сообщалось, что в ходе поисков к настоящему моменту обнаружены 11 тел погибших.

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Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза