Самолет Ил-76 с десятью телами погибших в катастрофе Ту-154 вылетел в Москву

Абэ высказался относительно своей будущей поездки на Перл-ХарборМеждународная панорама 26 декабря, 8:31
СМИ: причиной смерти Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточностьКультура 26 декабря, 8:21
Самолет Ил-76 с десятью телами погибших в катастрофе Ту-154 вылетел в МосквуПроисшествия 26 декабря, 8:19
Часть останков жертв крушения Ту-154 может находиться за границей соседних государствПроисшествия 26 декабря, 8:13
Группировка сил на месте крушения Ту-154 увеличена до 3,5 тыс. человекПроисшествия 26 декабря, 8:02
СМИ: регулирование наценок на детское питание могут отменитьЭкономика и бизнес 26 декабря, 5:32
GfK Group: Samsung Electronics контролирует большую часть рынка мобильных телефонов в РФЭкономика и бизнес 26 декабря, 5:26
Рэпер Трой Эйв получил два огнестрельных ранения в Нью-ЙоркеКультура 26 декабря, 5:13
Морская авиация ТОФ в 2017 году пополнится партией обновленных Ка-29Армия и ОПК 26 декабря, 4:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Самолет Ил-76 с десятью телами погибших в катастрофе самолета Ту-154 вылетел из Сочи в Москву, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами тел вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России", - говорится в сообщении.
Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после того, как он вылетел из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека, среди которых военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. Ранее сообщалось, что в ходе поисков к настоящему моменту обнаружены 11 тел погибших.
"Они были незаменимые": реакция на крушение самолета Минобороны в Сочи
Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза