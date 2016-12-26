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Самолет Минобороны доставил в Москву 10 тел погибших в катастрофе Ту-154

Происшествия
26 декабря, 12:13 дата обновления: 26 декабря, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Кроме того, в столицу были транспортированы 86 фрагментов тел жертв крушения, сообщили в ведомстве
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© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации доставил в Москву 10 тел и 86 фрагментов тел погибших в катастрофе Ту-154. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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"В 8 часов 05 минут самолет Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны доставил в Москву обнаруженные на месте авиакатастрофы 10 тел и 86 фрагментов погибших", - сказали в военном ведомстве.

Крушение самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России с Новым годом.

Обломки самолета нашли спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. К настоящему моменту обнаружены тела 11 погибших. Первый самолет с останками жертв уже прибыл в Москву. В понедельник в России объявлен общенациональный траур по жертвам крушения.

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Группировка сил в зоне катастрофы в Сочи увеличена до 3,5 тыс. человек, расширена и зона проведения операции. По последним данным, к поисковой операции привлечены 45 судов, пять вертолетов и беспилотные летательные аппараты.

Как заявил глава правкомиссии по расследованию ЧП, министр транспорта Максим Соколов, теракт не является основной версией авиакатастрофы. В качестве причин рассматриваются техническое состояние самолета, а также ошибки пилотирования. По факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").

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