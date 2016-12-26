С трех вокзалов в Москве эвакуируют людей после сообщения об угрозе взрыва

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции эвакуируют людей с Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов на Комсомольской площади в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
Ранее сообщалось об эвакуации только с Ярославского вокзала.
Анонимное сообщение о возможном взрыве на вокзале на Комсомольской площади в центре Москвы поступило в понедельник днем в полицию от неизвестного по телефону. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи.
"В целях безопасности из помещений всех трех вокзалов проводится эвакуация людей. Прибывшие кинологи со служебными собаками приступили к обследованию помещений. Принимаются меры для установления и задержания анонимного заявителя", - сказал собеседник агентства.