Завод "Авиакор" передал следователям документы по Ту-154

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Завод "Авиакор" передал следователям документы по Ту-154Происшествия 26 декабря, 13:00
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Самарский завод "Авиакор" предоставил следователям всю документацию о самолете Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации "Русские машины" ("Авиакор" входит в корпорацию).
"Представители следственных органов 25 декабря прибыли на завод "Авиакор", где им были предоставлены все документы, касающиеся самолета Ту-154 №85572, потерпевшего крушение под Сочи", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, изучение следственными органами технической документации в подобных случаях - стандартная процедура. На предприятии также подчеркнули, что сотрудники завода, участвовавшие в работах по самолету с бортовым номером 85572, оказывают следователям максимально возможное содействие.
"При необходимости специалисты "Авиакора" готовы принять участие в работе комиссии по расследованию причин катастрофы", - сказали в пресс-службе.
Самолет Ту-154 номер 85572 был выпущен 29 марта 1983 года на Куйбышевском авиазаводе (сейчас авиазавод "Авиакор"). Самый массовый советский реактивный пассажирский самолет Ту-154 серийно выпускался на самарском заводе с 1970 по 2013 год. Последний серийный Ту-154 был передан представителям Минобороны РФ в феврале 2013 года.
Самолет Ту-154 пропал с радаров в воскресенье в 05:27 мск через две минуты после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие в Сирию поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. Всего на борту находились 92 человека.