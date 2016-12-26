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Песков: версия теракта при крушении Ту-154 не получает развития

Происшествия
26 декабря, 13:14 дата обновления: 26 декабря, 13:18 UTC+3
Представитель Кремля также подчеркнул, что вопрос об эксплуатации таких самолетов находится в ведении Минтранса
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Версия теракта при крушении Ту-154 не получает развития, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Поисковая операция на месте крушения Ту-154

"Версия о теракте - далеко не в первых рядах", - подчеркнул Песков.

Он напомнил, что "пока не получает развития ни одна из версий". Песков отметил, что "рассматриваются все версии", поэтому "пока рано о чем-то утвердительно говорить".

Отвечая на вопрос, могут ли быть запрещены полеты Ту-154 после катастрофы, пресс-секретарь президента отметил, что тема эксплуатации лайнеров находится в ведении авиационных властей и Минтранса РФ.

Дмитрий Песков также сообщил, что лидеры США, Великобритании и Франции выразили соболезнования Москве в связи с катастрофой самолета Ту-154 над Черным морем. 

Он отметил, что Россия высоко ценит тот факт, что Белоруссия скорбит по погибшим в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ в Сочи. "Это очень важно и лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего Союза", - сказал представитель Кремля.

26 декабря над Черным морем потерпел крушение Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. На борту самолета были 92 человека.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

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