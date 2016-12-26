СК проверяет обстоятельства смерти иракского дипломата в посольстве в Москве

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России проводит проверку обстоятельств смерти иракского дипломата в здании посольства в Москве.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова, в понедельник утром в одном из кабинетов в здании посольства Ирака, расположенного на Погодинской улице в Москве, было обнаружено тело 46-летнего дипломата.

"При визуальном осмотре на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено", - отметила она.

Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки. "В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавила Иванова.