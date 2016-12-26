СК проверяет обстоятельства смерти иракского дипломата в посольстве в Москве

Ученые сравнили знания российских и британских школьниковОбщество 26 декабря, 13:40
РЖД в 2016 г. закупили свыше 947 тыс. тонн рельсов - на 8,2% больше планаТранспорт 26 декабря, 13:39
ВЦИОМ: большинство россиян назвали Путина политиком годаПолитика 26 декабря, 13:34
В Черном море обнаружены фрагменты, предположительно, Ту-154Происшествия 26 декабря, 13:16
Флаг Евросоюза был убран со здания резиденции президента МолдавииМеждународная панорама 26 декабря, 13:13
Андрей Лавров вошел в исполком Федерации гандбола РоссииСпорт 26 декабря, 13:12
СМИ сообщили о новых испытаниях китайского истребителя пятого поколенияАрмия и ОПК 26 декабря, 13:09
Песков назвал безумием слова Рынски о трагедии Ту-154Общество 26 декабря, 13:06
Завод "Авиакор" передал следователям документы по Ту-154Происшествия 26 декабря, 13:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России проводит проверку обстоятельств смерти иракского дипломата в здании посольства в Москве.
Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова, в понедельник утром в одном из кабинетов в здании посольства Ирака, расположенного на Погодинской улице в Москве, было обнаружено тело 46-летнего дипломата.
"При визуальном осмотре на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено", - отметила она.
Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки. "В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавила Иванова.