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СК проверяет обстоятельства смерти иракского дипломата в посольстве в Москве

Происшествия
26 декабря, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Тело обнаружили утром в одном из кабинетов здания на Погодинской улице
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России проводит проверку обстоятельств смерти иракского дипломата в здании посольства в Москве.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова, в понедельник утром в одном из кабинетов в здании посольства Ирака, расположенного на Погодинской улице в Москве, было обнаружено тело 46-летнего дипломата.

"При визуальном осмотре на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено", - отметила она.

Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки. "В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавила Иванова.

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