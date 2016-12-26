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Приставы передали Росимуществу дом и участки Хорошавина в Подмосковье

Происшествия
26 декабря, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Всего суд постановил обратить в доход государства имущество экс-губернатора Сахалинской области более чем на 1 млрд руб.
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Судебные приставы передали Росимуществу дом и земельные участки, принадлежавшие обвиняемому в коррупции экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и членам его семьи.

Как сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, судебными приставами управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП совершены исполнительные действия по передаче в территориальное управление Росимущества в Московской области недвижимого имущества, принадлежавшего Хорошавину и членам его семьи, с целью дальнейшего обращения в доход государства.

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В частности, передаче подлежал жилой дом площадью 935 кв. м, нежилое здание площадью 172 кв. м, четыре земельных участка общей площадью более 2 тыс. кв. м. Общая стоимость передаваемого имущества составляет более 74 млн руб.

В ФССП напомнили, что исполнительные действия по обращению в доход государства имущества, ранее принадлежавшего должнику и членам его семьи, проводятся на основании исполнительных листов от 22 сентября, выданных Южно-Сахалинским городским судом. Всего суд постановил обратить в доход государства имущество Хорошавина более чем на 1 млрд руб.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. По версии следствия, в 2009 году он создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн руб. 25 марта того же года президент РФ Владимир Путин уволил его с поста губернатора в связи с утратой доверия.

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