Истории людей, погибших над Черным морем

19-летняя танцовщица, лишь недавно осуществившая свою мечту, и оператор, побывавший в десятке горячих точек; тенор, выступавший в Большом театре, и молодой журналист, мечтавший снять документальный фильм о Курильских островах; певцы, военные, танцоры — таких разных людей судьба свела в одном самолете.

Лилия Пырьева, артистка балетной труппы Ансамбля имени Александрова

Лилия Пырьева © Личная страница Лилии Пырьевой в VK

Лилии Пырьевой было лишь 19 лет. Только в этом году она окончила Воронежское хореографическое училище.

"На выпускных экзаменах 12 мая она танцевала сольный танец "Прощание с казаком", — рассказала ТАСС руководитель курса Анастасия Щеблыкина. — Суть номера в том, что девушка провожает на войну любимого человека, и надо в танце передать все ее переживания, пропустить чувства через свое сердце. И у Лилии все получилось. А я смотрела и думала: ей всего 19 лет, откуда же она узнала о том, как тяжело расставаться с теми, кого любишь? И мне сейчас тоже очень тяжело".

По словам педагога, она с первого курса заметила особую любовь Лилии к танцам, ее целеустремленность и трудолюбие. "Она принимала участие во всех конкурсах и никогда не жаловалась, что ей тяжело, наоборот — всегда с прямой спиной, на лице улыбка. Занималась целыми днями, и другим всегда была готова прийти на помощь. Ее жизненным девизом были слова Майи Плесецкой: "Характер — это и есть судьба", — говорит Анастасия.

На выпускных экзаменах Лилия танцевала сольный танец "Прощание с казаком". Суть номера в том, что девушка провожает на войну любимого человека, и надо в танце передать все ее переживания, пропустить чувства через свое сердце. И у Лилии все получилось. А я смотрела и думала: ей всего 19 лет, откуда же она узнала о том, как тяжело расставаться с теми, кого любишь? И мне сейчас тоже очень тяжело Анастасия Щеблыкина Преподаватель Воронежского хореографического училища

До выпускного экзамена Лилия считала дни. Так и писала в соцсетях: "4 месяца до мечты", "82 дня до мечты", "2 дня до мечты". А еще — "Ожидание заставляет сходить с ума, но желание дождаться заставляет жить".

"В 2011 году ко мне на первый курс пришло много студентов, но не все выдержали трудности учебы, — рассказывает преподаватель Лилии. — В июне 2016 года дипломы получили всего 14 девчонок и четверо мальчишек. Лилия была одной из лучших моих учениц".

После выпускного экзамена разные ансамбли засыпали Лилию предложениями, но она выбрала тот, о котором мечтала все годы учебы: хотела попасть именно в Ансамбль имени Александрова.

Михаил Васин, вокалист хора Ансамбля имени Александрова, и

Ралина Гильманова, артистка балетной труппы Ансамбля имени Александрова

Ралина Гильманова и Михаил Васин © Личная страница Ралины Гильмановой в VK

25-летний Михаил Васин и его невеста, 22-летняя Ралина Гильманова, должны были пожениться после возвращения из Сирии. "Мы все шокированы случившимся. В одночасье не стало красивой молодой пары, планировавшей пожениться", — рассказала ТАСС замдиректора детской школы искусств города Лабинска (Краснодарский край) Анжела Дзюба, которая в свое время учила Михаила игре на фортепиано.

Мишу Анжела Ивановна знала с 13-летнего возраста, когда мальчик в сопровождении мамы пришел в Дом культуры Лабинска на консультацию по вокалу.

По словам педагога, это был настоящий самородок, талант, появившийся в обычной семье. За несколько лет он блестяще окончил местную школу искусств по классу фортепиано, участвовал во всех конкурсах и как пианист, и как вокалист, с обширным репертуаром: от классики до современной музыки.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

После школы Михаил, обладающий редчайшим тембром голоса — басом-профундо, поступил в Краснодарский колледж искусств, а затем стал студентом Российской академии музыки имени Гнесиных.

"На пятом курсе академии Миша стал вокалистом Ансамбля имени Александрова, — рассказывает Анжела Дзюба. — Учеба, работа, жизнь била ключом. Но, приезжая к своей маме в Лабинск, он всегда приходил ко мне в гости пообщаться. Талантливый во всем, неординарный и очень порядочный, он излучал какой-то свет доброты…"

Невеста Михаила Ралина Гильманова в Ансамбль имени Александрова попала после окончания хореографического училища в Казани. Молодые люди познакомились два года назад, а в преддверии Нового года Миша сделал девушке предложение. Свадьбу влюбленные планировали на начало будущего года.

"Преподаватели школы искусств, все, кто знал Мишу, глубоко поражены трагедией. Завтра (27 декабря. — Прим. ТАСС) в музыкальной школе, которую он окончил, пройдет отчетный концерт. Мы решили посвятить его памяти Миши", — рассказала ТАСС заведующая Лабинским городским отделом культуры Иветта Велохина.

Павел Обухов, корреспондент телеканала "Звезда"

Павел Обухов © Сергей Кузнецов/ТАСС

"Мы на Ил-18 летали в Воркуту. ...Экстренная посадка была, боковой ветер сильный. Все веселились от того, что все нормально прошло. Ребята отработали, веселые парни, молодые" — так вспоминал актер Михаил Пореченков последнюю перед Сирией командировку Павла Обухова, в которой они оказались вместе.

Жизнерадостность Павла — то качество, которое отмечают все, кто с ним сталкивался. "Жизнерадостный, отзывчивый, всегда готовый помочь и поддержать веселой шуткой и добрым словом", — вспоминают о нем в Московском педагогическом госуниверситете, филфак которого он окончил.

Начинал работать в видеоредакции "РИА Новости", делал сюжеты о пожарах и ДТП — то, что и поручают чаще всего стажерам, молодым корреспондентам. Но Паша явно среди них выделялся.

"Звони Обухову — он поедет". В видеоредакции "РИА Новости" это кодовое слово спасения для всех выпускающих и шеф-редакторов, когда что-то где-то случается в самое неудобное и неурочное время, — вспоминает его коллега Алексей Звонарев. — Пашка безотказный. Пашка готов пахать. Ему очень хочется, чтобы его заметили и оценили по достоинству. У него амбиции. В 2 дня или 2 ночи — по первому звонку из редакции он едет к черту на рога и снимает. Он по полдня стоит на морозе возле всех московских судов, он разгребает десятки ДТП и тушит сотни пожаров".

Даже в разбившийся самолет он попал таким образом: пришел на ночное дежурство и не смог отказаться от неожиданной командировки, в Сирию, куда давно хотел попасть.

Пашка безотказный. Пашка готов пахать. Ему очень хочется, чтобы его заметили и оценили по достоинству. В 2 дня или 2 ночи — по первому звонку из редакции он едет к черту на рога и снимает. Он по полдня стоит на морозе возле всех московских судов, он разгребает десятки ДТП и тушит сотни пожаров Алексей Звонарев Журналист

Еще, вспоминают коллеги, он всегда стремился учиться. Потому и рос профессионально. Потом, уже работая на РЕН ТВ и "Звезде", побывал в Донбассе, Арктике, на Байкале и острове Матуа, куда мечтал вернуться, чтобы снять документальный фильм.

"Я не помню его без широкой улыбки на устах и блеска в глазах. Он всегда рвался в бой, ему все было в новинку и все интересно, глаза у парня, что называется, горели. Он хотел все на себе испытать", — вспоминает журналист Андрей Ковтуненко.

"Нам всем до сих пор кажется, что Паша сейчас ворвется в студию со своей коронной фразой "Отправьте меня везде!", – вспоминают его коллеги на "Звезде".

Недавно Паша сделал предложение своей девушке. Ему было 25 лет.

Александр Штуко, вокалист хора Ансамбля имени Александрова

Александр Штуко © Личная страница Александра Штуко в VK

Своей сестре Эмме Александр Штуко позвонил перед вылетом из Москвы, прислал фото из салона самолета. Обещал набрать еще раз из Сочи, но этого звонка Эмма не дождалась.

"Когда Саша накануне сказал, что летит в Сирию, мама его умоляла отказаться, а он успокаивал, говорил, что бояться нечего, ведь с ними летели генералы, — рассказывает Эмма корреспонденту ТАСС. — И он любил летать, ему в этой работе нравилась возможность выступать, ездить по миру, с гастролей всегда присылал разные фотографии".

В детстве, которое прошло в Твери, Александр учился в 1-й музыкальной школе, потом какое-то время жил во Львове. Два года назад окончил Московский педагогический госуниверситет.

Когда Саша накануне сказал, что летит в Сирию, мама его умоляла отказаться, а он успокаивал, говорил, что бояться нечего, ведь с ними летели генералы. И он любил эту работу, ему нравилась возможность выступать, ездить по миру, с гастролей он всегда присылал разные фотографии Эмма Штуко Сестра Александра Штуко

"В ансамбль Саша пришел прослушиваться после окончания вуза, и его сразу приняли, — рассказывает Эмма Штуко. — Работа ему очень нравилась. Говорил, что нашел для себя именно то, что ему по душе, мужской коллектив, где сразу подружился со многими. Мечтал купить для нас с мамой дом и жить там вместе. В Москве у него была девушка, Юлия, они мечтали о семье, детях. Увлекался спортом, очень любил играть в футбол и настольный теннис, животных любил, мечтал завести немецкую овчарку. Очень любил море. Оно его и забрало..."

По словам сестры, Александру обещали, что через какое-то время он может стать солистом ансамбля, у него был красивый бас.

"Саша был очень веселым, жизнерадостным и жизнелюбивым человеком, много мечтал и многое планировал, — говорит Эмма. — Ценил дружбу. Знаю, что всех своих друзей всегда вытаскивал из передряг. Никогда не позволял семье грустить, знал анекдоты на любой случай жизни, всегда подбадривал, поддерживал нас как мог".

Дмитрий Бесчастнов, солист хора Ансамбля имени Александрова

Дмитрий Бесчастнов © Личная страница Владимира Потанского в VK

Дмитрия Бесчастнова очень ждали в январе во Владикавказе, где он начинал свой творческий путь. Однокурсники Димы по Владикавказскому училищу искусств имени Гергиева планировали провести вечер памяти их педагога по вокалу Нелли Хестановой, которой не стало в прошлом году.



"Вечер планировался на октябрь, но его перенесли из-за того, что Дима не мог приехать, — рассказывает ТАСС оперная певица Амага Готти. — Без него вечер памяти не удался бы, потому что Дима — блестящий тенор — был любимым учеником нашего преподавателя. Я бы даже сказала, он был ее любимчиком. Наверное, если бы Нелли Ильинична не умерла раньше, она бы просто не пережила этой трагедии".



Дмитрий чуть не стал компьютерщиком-программистом, но музыка победила, вспоминают его друзья. А самой первой творческой наградой музыканта стала грамота победителя Студенческой весны во Владикавказе.

Дима — блестящий тенор — был любимым учеником нашего преподавателя Нелли Хестановой, которой не стало в прошлом году. Я бы даже сказала, он был ее любимчиком. Наверное, если бы Нелли Ильинична не умерла раньше, она бы просто не пережила этой трагедии Амага Готти Оперная певица, однокурсница Дмитрия Бесчастнова

"Дима принимал участие во всех наших концертах, молодежных, благотворительных, всегда пел вживую и никого никогда не подвел, — вспоминает певица Виктория Бигаева. — С одной из наших однокурсниц он записал новогодний клип, его часто крутят по местному ТВ, теперь он уже не будет праздничным".



Несмотря на то что уже после второго курса Дмитрий уехал учиться в Москву, дружба с одногруппниками из Владикавказа сохранилась на многие годы.



"Молодой, неженатый, такой добрый, всегда смеялся, всегда был готов прийти на помощь, он не мог погибнуть, — говорит Амага Готти. — Мы сначала не нашли его в списках пассажиров, потому что фамилию написали с ошибками, но оказалось, что Дима погиб".



Дмитрия Бесчастнова в эти дни вспоминают педагоги училища искусств. "Вежливый, бесконечно добрый и предупредительный, особенно с девушками, он был как кадет времен Николая II", — говорят преподаватели.



Вечер памяти во Владикавказском училище искусств все же состоится. Но теперь он будет посвящен не только Нелли Хестановой, но и ее любимому ученику Дмитрию Бесчастнову.

Олег Пестов, оператор телеканала НТВ

Олег Пестов © Личная страница Олега Пестова в Facebook

"Олежка Пестов... Мы с ним, когда он еще работал на ТВЦ, всю Чечню прошли. Ужас какой-то. Он всегда как-то нервно летал на самолетах, напрягался. Как будто чувствовал, что будет в конце жизни", — вспоминает журналист Алексей Борзенко.

Олег Пестов, который работал на разных телеканалах с начала 90-х, действительно прошел все чеченские военные кампании, бывал во многих других горячих точках, в том числе и в Сирии после начала операции российских ВКС, но там судьба его хранила. Практически везде его напарником был звукооператор Евгений Толстов, также погибший в катастрофе над Черным морем.

Еще одна причуда судьбы — Олег и Евгений участвовали в создании документального фильма о похожей трагедии, когда в авиакатастрофе погибли хоккеисты ярославского "Локомотива".

Спокойствие и даже флегматичность — качества, которые часто настораживают корреспондентов в операторах. Но не в случае с Олегом. Корреспонденты любили с ним работать.

"Когда мне говорили, что оператором на съемку со мной поедет Олег Пестов, я всегда улыбался: и внешне, и внутренне. Мне становилось как-то спокойнее на душе, потому что Олег — человек надежный, спокойный ...но при этом на все происходящее реагирующий быстро, ничего не пропускающий мимо своего объектива. Картинка у него всегда "звенела", — вспоминает на сайте "Православие и мир" Георгий Гривенный, 15 лет проработавший с Олегом на НТВ.

У Олега остались жена и двое сыновей.

Иван Шахов, артист балетной труппы Ансамбля имени Александрова

Иван Шахов © Личная страница Ивана Шахова в VK

"Я знал Ваньку с двухлетнего возраста. А с его родителями Виктором и Галиной, профессиональными танцорами, познакомился еще раньше — в 1989 году, когда мы вместе работали в Липецке в ансамбле танца "Казаки России", — рассказал ТАСС друг семьи Шаховых, глава Комитета культуры Волгоградской области Виктор Гепфнер.

"Шаховы — уникальная семья. Можно сказать, настоящая танцевальная династия. Свою любовь к танцам Виктор и Галина передали двум сыновьям: старшему Григорию и младшему Ивану. Оба стали профессиональными танцорами", — рассказал Гепфнер.

В 1994 году Шаховы переехали в Волгоградскую область, в райцентр Иловля, где работали солистами ансамбля российского казачества "Казачий курень". В начале 2000-х годов ансамбль переехал в Волгоград. С 15 лет в "Казачьем курене" уже танцевал Иван Шахов. Его коньком были технически сложные элементы, различные трюки в ходе исполнения танцев.

"Балетная техника у Ивана всегда была на первом месте. Этому во многом научил его отец, но и сам Иван был таким спортивным, небольшого роста, коренастым. И ему все эти трюки легко удавались. Он был великолепнейший технарь", — рассказал Гепфнер.

Шаховы — уникальная семья. Можно сказать, настоящая танцевальная династия. Свою любовь к танцам Виктор и Галина передали двум сыновьям: оба стали профессиональными танцорами. У Ивана балетная техника всегда была на первом месте. Он был таким спортивным, небольшого роста, коренастым. Он был великолепнейший технарь Виктор Гепфнер Глава Комитета культуры Волгоградской области

Во многом именно самоотдача и исполнительское мастерство определили дальнейшую судьбу Ивана. В Ансамбле имени Александрова он отслужил срочную службу, а после того как срок службы истек, руководство ансамбля не захотело расставаться с талантливым танцором и приняло его на работу.

Два года назад Иван женился, детей у них еще не было. "Родителям Ивана сейчас очень трудно, — рассказывает Виктор Гепфнер. — Они еще в Волгограде, ждут информацию, куда им лететь: в Сочи или в Москву. Должен прилететь и старший брат Ивана Григорий, который сейчас находится на гастролях в Португалии".

Память Ивана Шахова и всех погибших над Черным морем в Волгограде почтили тем, что 26 декабря во всех домах творчества, музеях, театрах, библиотеках города с 12 до 13 часов звучала музыка в исполнении Ансамбля имени Александрова. Центром этой акции памяти стал гарнизонный Дом офицеров, где базируется ансамбль "Казачий курень", в котором под руководством родителей Иван начинал свой профессиональный путь.

Оганес Георгиян, солист Ансамбля имени Александрова

Оганес Георгиян © Личная страница Владимира Потанского в VK

"С Оганесом и еще одним солистом Ансамбля имени Александрова Гришей Осиповым я познакомился в Москве около десяти лет назад, — рассказывает ТАСС заслуженный артист России певец Владимир Огнев. — Несколько лет мы ездили с ребятами, выступая в проекте "Таланты мира", пели и в Большом театре. Даже один совместный концерт или спектакль роднит людей, а здесь — несколько лет. Мы уже, можно сказать, "проросли" друг в друга. Не могу поверить, что их нет, все надеюсь на чудо".

По словам певца, у Оганеса Георгияна был тенор — уникальный высокий голос, его коронным номером была ария Тонио из оперы Гаэтано Доницетти "Дочь полка". "Это сложная ария, там девять верхних до, ее мало кто может исполнить — публика ревела от восторга", — вспоминает Владимир Огнев.

По словам друга, Оганес был и великолепным педагогом, отлично разбирался в вокале и мог любое выступление разложить по полочкам, пояснить, что не так, над чем надо поработать. А Григорий Осипов — баритон, настоящий академический певец, у него, по словам Огнева, была безупречная вокальная техника.

"А в жизни… Оганес пошутить любил, у него всегда глаза улыбались. Гриша же — настоящий русский интеллигент, участливый, очень порядочный, всегда вникал в проблемы чужие, старался помочь, — отмечает Огнев. — Мы не виделись года два уже, когда я переехал в Новосибирск, но мы переписывались, перезванивались, как родные люди, как семья".