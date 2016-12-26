Два элемента механизма управления Ту-154 подняты со дна моря

корр. ТАСС Алексей Штокал

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Водолазы подняли со дна Черного моря два элемента механизма управления самолета Ту-154, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

"В районе проведения поисковой операции на удалении 1700 метров от береговой линии по оси взлета воздушного судна водолазами на дне обнаружены обломки самолета. Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 метров. Водолазами уже осуществлен подъем двух элементов механизма управления самолета", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, по серийным номерам установлена их принадлежность вылетевшему 25 декабря из Адлера самолету Ту-154 Минобороны России. Средняя глубина в районе обнаружения обломков составляет около 30 метров. Поиск фрагментов ведется по трассе полета самолета.

Поиск по секторам

Район поисков обломков разбившегося самолета Ту-154 разделен на 15 секторов, в семи из них дно моря исследовано.

"К настоящему времени закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска, в семи секторах полностью осмотрено дно", - сказали в военном ведомстве.

К месту проведения поисковой операции доставлены глубоководные аппараты Русского географического общества. Поиски обломков также ведут 45 кораблей, 12 самолетов, 10 вертолетов и три БПЛА, а также более 3,5 тыс. человек.