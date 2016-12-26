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Минобороны опровергло слухи о том, что на пассажирах Ту-154 были спасательные жилеты

Происшествия
26 декабря, 15:50 UTC+3
В ведомстве слухи назвали "постыдными инсинуациями", абсолютно не соответствующими действительности
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© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сообщения о том, что на пассажирах разбившегося над Черным морем самолета Ту-154 были спасательные жилеты, не соответствуют действительности, заявили в Минобороны РФ.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщил, что на нескольких погибших пассажирах Ту-154 были надеты спасательные жилеты.

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Поисковая операция на месте крушения Ту-154

"Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты, - постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности. С первых часов после трагедии Минобороны России вместе с другими федеральными ведомствами и службами доводят обществу и журналистам исчерпывающую и объективную информацию о ходе поисковой операции", - заявили в пресс-службе.

Самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. Катастрофа произошла рано утром. Воздушное судно, на борту которого находились 92 человека, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию, однако через две минуты пропал с радаров. Спустя несколько часов фрагменты самолета нашли в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. 

На борту самолета находились военнослужащие, журналисты, а также Елизавета Глинка (доктор Лиза) и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС РФ на авиабазе Хмеймим с Новым годом. 

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия"). 

В связи с катастрофой в России в понедельник объявлен общенациональный траур.

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