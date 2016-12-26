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Суд отказался отпустить под залог топ-менеджера Роскосмоса Евдокимова

Происшествия
26 декабря, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Защита предлагала 30 млн руб. залога
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест исполнительного директора Роскосмоса по контролю и качеству Владимира Евдокимова, обвиняемого по делу о хищении имущества ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" стоимостью не менее 200 млн руб. Как передает корреспондент ТАСС, апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты, которая предлагала залог в 30 млн руб.

Защита Евдокимова просила отменить решение суда первой инстанции, так как преступление, в котором обвиняется топ-менеджер Роскосмоса, совершено, по мнению адвокатов, в предпринимательской сфере, а по данной категории преступлений мера пресечения в виде ареста запрещена законом.

Адвокат приобщил к материалам дела ходатайство главы Роскосмоса Игоря Комарова об освобождении Евдокимова из СИЗО для того, чтобы дать ему возможность принять участие в расследовании неудачных запусков ракет-носителей. Обвиняемый поблагодарил своего начальника за поручительство и заявил о невиновности. "Я не совершал преступления, я готов оказывать следствию всяческую помощь", - сказал он.

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Представитель прокуратуры просила Мосгорсуд оставить Евдокимова под стражей. "Нет оснований для изменения меры пресечения, избранной обвиняемому судом первой инстанции", - сказала прокурор.

Басманный суд Москвы арестовал Евдокимова и его предполагаемого сообщника - бывшего директора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина - до 30 января 2017 года. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Свою вину чиновники не признают.

Ранее по данному уголовному делу были арестованы замгендиректора ПАО "Туполев" (входит в состав ОАО "ОАК") Егор Носков и бывший гендиректор ОАО "МиГ-Рост" Алексей Озеров. Они обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле в Москве площадью 22 тыс. кв. м, который затем был перепродан. На протяжении десятка лет комплекс сдается в аренду, в том числе структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию. Кроме того, еще два фигуранта дела находятся в розыске.

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