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В Иркутской области изъято 65 тыс. литров нелегальной спиртосодержащей продукции

Происшествия
26 декабря, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Среди изъятого более семи тысяч литров концентрата для ванн "Боярышник"
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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полицейские изъяли в Иркутской области более 65 тыс. литров спиртосодержащей продукции нелегального производства, в том числе более 7 тыс. литров концентрата для ванн "Боярышник". Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Иркутской области сотрудники полиции продолжают рейдовые мероприятия, направленные на выявление нелегального производства, хранения и сбыта спиртосодержащей и алкогольной продукции. Проверено порядка 5 тыс. торговых предприятий. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 65 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, в том числе более 7 тыс. литров "Боярышника", - сказала она.

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Ежедневно более 2 тыс. полицейских проводят такие рейды в Иркутской области. "Только в областном центре задействовано около 600 сотрудников, создано 32 следственно- оперативные группы и 113 оперативных групп", - отметила Волк.

Кроме того, полицейские проверили 27 типографий с целью установления мест изготовления этикеток и выявили три цеха по производству суррогата. Также были проверены 9 организаций, занимающихся на территории региона изготовлением спиртосодержащих жидкостей. "Выявлено более 50 административных правонарушений, связанных с торговлей спиртным. На въездах в область задержано 13 транспортных средств, перевозивших свыше 31 тыс. литров спиртосодержащей жидкости без разрешительных документов", - добавила представитель МВД.

Волк также отметила, что в Иркутской области с начала 2016 года сотрудники полиции изъяли более 1,3 млн литров алкоголя и спиртосодержащей продукции. С 17 по 26 декабря более 120 жителей области отравились суррогатным концентратом "Боярышник", из них скончались 77 человек.

В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, задержаны 23 человека.

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