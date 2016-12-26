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Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем

Происшествия
26 декабря, 17:17 дата обновления: 26 декабря, 17:21 UTC+3
Собеседник агентства не уточнил имя жертвы
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© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Тело первой жертвы авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем уже опознано, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах столицы.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

"В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы", - сказал собеседник агентства. Источник не уточнил имя жертвы.

По его словам, для оказания помощи родственникам погибших в морге дежурят бригады медиков и психологов.

Ранее сообщалось, что все тела будут доставлены для опознания и проведения генетической экспертизы в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации. 

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