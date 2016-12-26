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Крушение Ту-154 Минобороны РФ
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Источник: в районе крушения Ту-154 обнаружены тела еще двух погибших

Происшествия
26 декабря, 17:26 дата обновления: 26 декабря, 17:33 UTC+3
за время поисковой операции были обнаружены тела 13 жертв катастрофы
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© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Тела еще двух погибших обнаружены на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море.

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Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.
"В течение дня найдены двое погибших и фрагменты тел. Всего, таким образом, за время поисковой операции были обнаружены тела 13 погибших", - сказал собеседник агентства.

В Москву утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета. Тела доставлены для проведения генетической экспертизы и опознания в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ.

Крушение самолета Ту-154 произошло накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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