Источник: в районе крушения Ту-154 обнаружены тела еще двух погибших

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Тела еще двух погибших обнаружены на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море.

Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

"В течение дня найдены двое погибших и фрагменты тел. Всего, таким образом, за время поисковой операции были обнаружены тела 13 погибших", - сказал собеседник агентства.

В Москву утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета. Тела доставлены для проведения генетической экспертизы и опознания в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ.

Крушение самолета Ту-154 произошло накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.