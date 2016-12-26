В Москве скончался начальник одного из управлений "Роснефти"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Начальник одного из управлений "Роснефти" Олег Еровинкин найден мертвым в машине в Москве, признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах столицы.

"Он внезапно умер в машине. Тело без признаков насильственной смерти", - сказал собеседник агентства. Причины смерти устанавливаются.

В "Роснефти" ТАСС подтвердили информацию о смерти сотрудника.