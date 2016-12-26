Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве скончался начальник одного из управлений "Роснефти"

Происшествия
26 декабря, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Как сообщил источник в правоохранительных органах Москвы, Олег Еровинкин внезапно умер в машине
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Начальник одного из управлений "Роснефти" Олег Еровинкин  найден мертвым в машине в Москве, признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах столицы.

"Он внезапно умер в машине. Тело без признаков насильственной смерти", - сказал собеседник агентства. Причины смерти устанавливаются.

В "Роснефти" ТАСС подтвердили информацию о смерти сотрудника.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Фото
17
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водолазы подняли на поверхность тело командира Ту-154 Романа Волкова
2
В Москве скончался начальник одного из управлений "Роснефти"
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Биография Елизаветы Глинки
5
Истории людей, погибших над Черным морем
6
Биография Валерия Халилова
7
В Ужгороде пес два дня охранял на железнодорожных рельсах раненую собаку
Темы дня