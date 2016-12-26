В Вашингтоне полицейский застрелил человека, вооруженного ножом

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сотрудникам полиции Вашингтона в воскресенье пришлось применить оружие против человека, вооруженного ножом, от полученных ранений он скончался в больнице. Об этом сообщается на сайте полицейского департамента американской столицы.

Инцидент произошел на северо-востоке города в 11:30 утра (19:30 мск), стражи порядка были вызваны в связи с конфликтом между жильцами одного из домов. "Прибыв на место, сотрудники полиции увидели взрослого мужчину с ножом. Он проигнорировал приказ бросить его, в результате чего одному из полицейских пришлось применить табельное оружие", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был затем доставлен в больницу, где позже скончался. Сотрудник полиции, который открыл огонь, отправлен в административный отпуск. Позже стало известно, что убитого звали Джеральд Холл, ему было 29 лет.

Все произошедшее было зафиксировано на видео при помощи нательных камер полицейских, запись будет проанализирована в ходе расследования.