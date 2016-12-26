Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Михеева направлено в суд

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, обвиняемого в попытке мошенничества. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
"Сегодня заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата Госдумы шестого созыва Олега Михеева. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу", - сказал он.
По версии следствия, в 2007 году Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности у ОАО АКБ "Волгопромбанк" лично перед ним. "В 2011 году он организовал подачу в суд искового заявления о взыскании с ОАО "Промсвязьбанк" как правопреемника ОАО АКБ "Волгопромбанк" денежных средств в размере 2,1 млрд рублей. Довести свои намерения до конца Михеев не смог, поскольку решением суда в удовлетворении исковых требований было отказано, а задолженность признана мнимой", - сказал Куренной.